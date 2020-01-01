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В Праге прошли гуляния в честь прощания с COVID

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За 500-метровым столом на Карловом мосту собрались тысячи людей, которые были без масок и не придерживались социальной дистанции.
Вечеринка на Карловом мосту
Вечеринка на Карловом мосту

На Карловом мосту, который является визитной карточкой Праги, во вторник, 30 июня, прошла вечеринка, во время которой "символически попрощались" с коронавирусом, сообщает Novinky.

Отмечается, что тысячи гостей сидели за полукилометровым столом, делились едой и напитками, которые они принесли из дома.

Как прокомментировали организаторы, праздник должен символизировать прощание с прошедшим сложным периодом коронавирусного кризиса, а также предстоящий летний отдых.

Застолье было бесплатным для всех посетителей, но по гигиеническим и организационным причинам нужно было зарегистрироваться. На месте зарегистрированные лица получали нагрудный знак, который символизировал приглашение сесть за стол.

Участники банкета были без масок и не придерживались социальной дистанции.

Организаторы мероприятия заявили, что хотели воспользоваться необычной ситуацией, когда самый старый мост Чехии в основном пустует из-за ограничений на въезд для туристов.

 

 

Напомним, несколькими днями ранее в Чехии зафиксировали самый большой рост новых случаев коронавируса за три месяца. А за месяц до этого в стране отменили большинство карантинных мер.

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Теги: Чехия, фото, вечеринка, Коронавирус, гулянье
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Источник: korrespondent.net

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