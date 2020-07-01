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В Гонконге впервые арестовали за нарушение закона о нацбезопасности

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Полицейски арестовали мужчину за флаг, который содержал призыв к независимости Гонконга.
Мужчину задержали за запрещенный флаг
Мужчину задержали за запрещенный флаг
twitter.com/hkpoliceforce

В Гонконге полиция впервые задержала человека по новому закону о национальной безопасности. Задержанным оказался мужчина с флагом о независимости этого специального административного района Китая. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

"Мужчина был задержан за флаг, призывающий к независимости Гонконга, что является нарушением закона о национальной безопасности Гонконга", - говорится в заявлении.

Отмечается, что это первое задержание после того, как закон о национальной безопасности вступил в силу.

 

 

Напомним, что ранее резонансный закон о Гонконге вступил в силу. Закон предполагает создание на территории Гонконга специальной силовой структуры под контролем центрального правительства Китая.

Также сообщалось, что для гонконгцев построят город в Европе, куда смогут переехать миллионы людей, недовольные политикой Китая.

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Теги: Китай, арест, Гонконг, задержание
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Источник: korrespondent.net

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