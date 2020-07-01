В Гонконге впервые арестовали за нарушение закона о нацбезопасности
В Гонконге полиция впервые задержала человека по новому закону о национальной безопасности. Задержанным оказался мужчина с флагом о независимости этого специального административного района Китая. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
"Мужчина был задержан за флаг, призывающий к независимости Гонконга, что является нарушением закона о национальной безопасности Гонконга", - говорится в заявлении.
Отмечается, что это первое задержание после того, как закон о национальной безопасности вступил в силу.
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Напомним, что ранее резонансный закон о Гонконге вступил в силу. Закон предполагает создание на территории Гонконга специальной силовой структуры под контролем центрального правительства Китая.
Также сообщалось, что для гонконгцев построят город в Европе, куда смогут переехать миллионы людей, недовольные политикой Китая.
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