На электростанции в Индии произошел взрыв, есть жертвы

Это уже второй взрыв за последние два месяца на электростанции. В мае там получили ожоги восемь рабочих из-за аналогичного инцидента.

На теплоэлектростанции в Индии произошел взрыв котла, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека и еще 13 получили ранения. Об этом в среду, 1 июля, сообщил телеканал NDTV.

Отмечается, что инцидент произошел в округе Куддалор в южном штате Тамилнад.

Все пострадавшие были доставлены в больницу.

"Котел не работал. Мы расследуем инцидент", - сказал представитель электростанции.

Это уже второй взрыв на этой электростанции за последние два месяца. В мае восемь рабочих получили ожоги в результате аналогичного инцидента.

Напомним, прошлой осенью на заводе в Индии произошел взрыв, в ходе которого погибли 22 человека. А в июне при взрыве на заводе в Польше пострадали 10 рабочих.

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