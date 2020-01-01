Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На электростанции в Индии произошел взрыв, есть жертвы

Комментариев: 0
Это уже второй взрыв за последние два месяца на электростанции. В мае там получили ожоги восемь рабочих из-за аналогичного инцидента.
Взрыв на электростанции
Взрыв на электростанции
ndtv.com

На теплоэлектростанции в Индии произошел взрыв котла, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека и еще 13 получили ранения. Об этом в среду, 1 июля, сообщил телеканал NDTV.

Отмечается, что инцидент произошел в округе Куддалор в южном штате Тамилнад.

Все пострадавшие были доставлены в больницу.

"Котел не работал. Мы расследуем инцидент", - сказал представитель электростанции.

Это уже второй взрыв на этой электростанции за последние два месяца. В мае восемь рабочих получили ожоги в результате аналогичного инцидента.

Напомним, прошлой осенью на заводе в Индии произошел взрыв, в ходе которого погибли 22 человека. А в июне при взрыве на заводе в Польше пострадали 10 рабочих.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Индия, авария, взрыв, электростанция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь