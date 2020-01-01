На электростанции в Индии произошел взрыв, есть жертвы
На теплоэлектростанции в Индии произошел взрыв котла, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека и еще 13 получили ранения. Об этом в среду, 1 июля, сообщил телеканал NDTV.
Отмечается, что инцидент произошел в округе Куддалор в южном штате Тамилнад.
Все пострадавшие были доставлены в больницу.
"Котел не работал. Мы расследуем инцидент", - сказал представитель электростанции.
Это уже второй взрыв на этой электростанции за последние два месяца. В мае восемь рабочих получили ожоги в результате аналогичного инцидента.
Напомним, прошлой осенью на заводе в Индии произошел взрыв, в ходе которого погибли 22 человека. А в июне при взрыве на заводе в Польше пострадали 10 рабочих.
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