Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп утвердил сокращение военных США в Германии

Комментариев: 0
Сокращение военного контингента в центре Европы усилит сдерживание России, полагают в Пентагоне.
Трамп отреагировал на нежелание официального Берлина увеличить финансирование НАТО
Трамп отреагировал на нежелание официального Берлина увеличить финансирование НАТО
 
Президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тыс. американских военных. Об этом в среду, 1 июля, сообщил спикер Пентагона Джонатан Хоффман в соцсети.
 
 
"Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, улучшит стратегическую и оперативную гибкость США в Европе", - отметил он.
 
Напомним, ранее Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии до 25 тыс. Свое решение он объяснил тем, что Берлин платит в НАТО только 1% от ВВП, хотя должен платить 2%. 
 
Таким образом, как считает Трамп, ФРГ подводит альянс. По данным немецких СМИ, Вашингтон заранее не проинформировал Берлин о своем решении.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, НАТО, Германия, военные, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь