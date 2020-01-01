ЕС открыл границы для 14 государств мира, но не для Украины

По критериям Евросоюза Украина остается неблагонадежной в плане эпидемической ситуации.

Совет Европы опубликовал список критериев, по которым с 1 июля страны Евросоюза открывают границы для въезда иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Начиная с сегодняшнего дня, Европейский союз открывает свои границы для граждан 14 государств, которые отвечают всем эпидемиологическим критериям Евросоюза.

В этот список вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай. Также ЕС готов открыть границы для граждан Китая, но при условии, что власти КНР пойдут на аналогичный шаг в отношении граждан ЕС.

Украина не вошла в список, и границы ЕС остаются для нас закрытыми, ведь всю прошлую неделю в Украине, к сожалению, фиксировались новые антирекорды по количеству больных коронавирусной инфекцией, и динамика остается неутешительной, - отметили в Минздраве.

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Что касается критериев, по которым Евросоюз определяет безопасные страны, то ключевым показателем является число заболевших на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Также значение имеет тенденция заболеваемости (она должна быть стабильной или нисходящей) и предпринимаемые в стране противоэпидемические мероприятия.

Минздрав

Напомним, в Украине по состоянию на 1 июля 2020 года зарегистрировано 44 998 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 664 новых случаев коронавируса.