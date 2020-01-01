Австралия потратит $1,86 млрд на военные нужды

Ранее министерство обороны ожидало, что в ближайшие 10 лет военный бюджет страны вырастет примерно до $1,37 млрд.

Расходы австралийского бюджета на оборонные программы до 2030 года составят $1,86 млрд. Об этом в среду, 1 июля, сообщил премьер-министр Скотт Моррисон на презентации обновленной военной стратегии страны.

Ранее министерство обороны ожидало, что в ближайшие 10 лет военный бюджет страны вырастет примерно до $1,37 млрд.

Таким образом дополнительно правительство Австралии намерено направить на укрепление обороноспособности $480 млн – помимо запланированных ранее расходов.

Согласно представленной стратегии, ожидается, что число военнослужащих в стране до 2030 года увеличится на 800 человек. Кроме того, Австралия планирует приобрести противокорабельные ракеты и систему подводного наблюдения, а также потратить деньги на укрепление потенциала в сфере кибербезопасности.

Как сообщалось, экономика Австралии серьезно пострадала впервые за 29 лет. ВВП страны за первые три месяца года сократился на 0,3%.

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