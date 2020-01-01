В США разбился истребитель

Многоцелевой истребитель Fighting Falcon потерпел крушение в пределах базы во время учебно-тренировочного полета.

Истребитель F-16CM разбился во время учебно-тренировочного полета на базе ВВС США Шоу в штате Южная Каролина. Об этом в среду, 1 июля, сообщил представитель командования авиабазы в соцсети.

По его данным, многоцелевой истребитель Fighting Falcon в составе 20-го истребительного крыла, потерпел крушение в пределах базы 30 июня в 23:30 по местному времени.

Самолет в момент крушения выполнял учебно-тренировочный полет, на борту находился один пилот, который погиб. Причины авиакатастрофы устанавливаются.

Как сообщалось, инцидент со стрельбой произошел в понедельник, 1 июня на военно-воздушной базе Grand Forks в штате Северная Дакота.

По информации командования базы, стрельба началась в 4:30 утра по местному времени, в результате убито не менее двух военнослужащих.

Напомним, стрельба на КПП базы ВМС США произошла 21 мая, была ранена военнослужащая ВМС США. Первоначально ее госпитализировали, однако позднее выписали. Открывший огонь мужчина был убит в перестрелке. На этой базе проходят подготовку пилоты ВМС США.

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