В Польше упал вертолет: есть погибшие

Инцидент произошел возле города Стшегом в Нижней Силезии накануне вечером. Причины крушения пока неизвестны.

В Польше разбился вертолет, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает Onet в среду, 1 июля.

Инцидент произошел вблизи польского города Стшегом в Нижней Силезии около 20:30 во вторник, 30 июня.

Представитель районной пожарной охраны в Свиднице Павел Шидловский рассказал, что вертолет разбился недалеко от национальной дороги № 5 в Стшегоме в Свидницком районе.

"Это был двухместный сверхлегкий вертолет. По неизвестным причинам он достаточно быстро упал на землю. В результате происшествия погибли двое мужчин среднего возраста", - сказал Шидловский.

На место крушения были направлены семь сотрудников пожарной охраны.

"Пожара не произошло, однако нам пришлось обезопасить территорию из-за того, что произошла довольно большая утечка топлива из вертолета", - добавил Шидловский.

Причины аварии пока неизвестны.

Напомним, что ранее четыре человека погибли при крушении вертолета на Чукотке. Власти Чукотки подтвердили гибель четырех человек при падении военного вертолета Ми-8 в аэропорту Угольные Копи, расположенном в Анадырском районе полуострова.

Также сообщалось, что в США разбился вертолет, трое погибших. Крушение вертолета произошло на территории города. По неизвестным причинам он врезался в линии электропередач.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet