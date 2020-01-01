В Турции утонули десятки беженцев
По оценкам полиции, в лодке, которая пошла на дно во время шторма, находилось от 55 до 60 мигрантов.
Турецкие спасатели вытащили шесть тел погибших беженцев из озера Ван на востоке страны. Об этом в среду, 1 июля, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает информагентство АР.
По его словам, поисково-спасательная операция с участием вертолетов и катеров продолжается с 27 июня – после получения информации о пропаже лодки, перевозившей нелегальных мигрантов через озеро Ван.
По оценкам полиции, в лодке, которая пошла на дно во время шторма, находилось от 55 до 60 мигрантов. В связи с трагедией полицией были задержаны 11 человек, причастных к нелегальным перевозкам.
Беженцы предположительно прибыли из Пакистана, Афганистана и Ирана.
Как сообщалось, у побережья Туниса в результате крушения судна с мигрантами из стран Африки погиб по меньшей мере 61 человек. Инцидент произошел 9 июня, среди утонувших был ребенок.
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