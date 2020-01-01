В Турции утонули десятки беженцев

По оценкам полиции, в лодке, которая пошла на дно во время шторма, находилось от 55 до 60 мигрантов.

Поисковая операция на озере Ван продолжается несколько дней кадр из видео

Турецкие спасатели вытащили шесть тел погибших беженцев из озера Ван на востоке страны. Об этом в среду, 1 июля, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает информагентство АР.

По его словам, поисково-спасательная операция с участием вертолетов и катеров продолжается с 27 июня – после получения информации о пропаже лодки, перевозившей нелегальных мигрантов через озеро Ван.

По оценкам полиции, в лодке, которая пошла на дно во время шторма, находилось от 55 до 60 мигрантов. В связи с трагедией полицией были задержаны 11 человек, причастных к нелегальным перевозкам.

Беженцы предположительно прибыли из Пакистана, Афганистана и Ирана.

Как сообщалось, у побережья Туниса в результате крушения судна с мигрантами из стран Африки погиб по меньшей мере 61 человек. Инцидент произошел 9 июня, среди утонувших был ребенок.

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