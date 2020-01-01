Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Турции утонули десятки беженцев

Комментариев: 0
По оценкам полиции, в лодке, которая пошла на дно во время шторма, находилось от 55 до 60 мигрантов.
Поисковая операция на озере Ван продолжается несколько дней
Поисковая операция на озере Ван продолжается несколько дней
кадр из видео
 
Турецкие спасатели вытащили шесть тел погибших беженцев из озера Ван на востоке страны. Об этом в среду, 1 июля, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает информагентство АР.
 
 
По его словам, поисково-спасательная операция с участием вертолетов и катеров продолжается с 27 июня – после получения информации о пропаже лодки, перевозившей нелегальных мигрантов через озеро Ван. 
 
По оценкам полиции, в лодке, которая пошла на дно во время шторма, находилось от 55 до 60 мигрантов. В связи с трагедией полицией были задержаны 11 человек, причастных к нелегальным перевозкам.
 
Беженцы предположительно прибыли из Пакистана, Афганистана и Ирана.
 
Как сообщалось, у побережья Туниса в результате крушения судна с мигрантами из стран Африки погиб по меньшей мере 61 человек. Инцидент произошел 9 июня, среди утонувших был ребенок.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, беженцы, мигранты, нелегальная миграция, нелегальные мигранты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь