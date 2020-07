В Гонконге во время протестов арестованы 180 человек

Семь человек из числа задержанных во время сегодняшних протестов обвиняют в нарушении закона о нацбезопасности.

В Гонконге проходят массовые задержания протестующих против нового закона о нацбезопасности. Об этом сообщает SCMP.

С начала дня арестовали 180 человек. Семеро задержанных обвиняют в нарушении нового закона. Остальных арестовали за различные преступления, в том числе за несанкционированное собрание и хранение оружия.

Протестующие перегородили дорогу с помощью металлических конструкций. Была разбита стеклянная витрина магазина на том же участке улицы.

Police fire pepper balls at a group of people after a bottle was thrown at officers in Times Square, Causeway Bay



Video: SCMP/Chan Ho-him pic.twitter.com/PnpjAdPUjJ — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) July 1, 2020

Protesters break off bricks from the sidewalk on Hennessy Road and throw them onto the road. #HongKong #NationalSecurityLegislation pic.twitter.com/oGEiAc6tnU — Hong Kong Free Press HKFP (@HongKongFP) July 1, 2020

Officers fire pepper balls at people gathered in Causeway Bay to show their anger at the new national security law.



Video: SCMP/Zoe Low pic.twitter.com/89QNGgPafu — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) July 1, 2020

Ранее сообщалось, что в Гонконге сегодня протестующих разгоняли водометами. Активисты протестовали против вступившего в силу закона о нацбезопасности.

Также сообщалось, что в Гонконге впервые арестовали за нарушение закона о нацбезопасности. Полицейские арестовали мужчину за флаг, который содержал призыв к независимости Гонконга.

