В Гонконге во время протестов арестованы 180 человек
В Гонконге проходят массовые задержания протестующих против нового закона о нацбезопасности. Об этом сообщает SCMP.
С начала дня арестовали 180 человек. Семеро задержанных обвиняют в нарушении нового закона. Остальных арестовали за различные преступления, в том числе за несанкционированное собрание и хранение оружия.
Протестующие перегородили дорогу с помощью металлических конструкций. Была разбита стеклянная витрина магазина на том же участке улицы.
Police fire pepper balls at a group of people after a bottle was thrown at officers in Times Square, Causeway Bay— SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) July 1, 2020
Video: SCMP/Chan Ho-him pic.twitter.com/PnpjAdPUjJ
Protesters break off bricks from the sidewalk on Hennessy Road and throw them onto the road. #HongKong #NationalSecurityLegislation pic.twitter.com/oGEiAc6tnU— Hong Kong Free Press HKFP (@HongKongFP) July 1, 2020
Officers fire pepper balls at people gathered in Causeway Bay to show their anger at the new national security law.— SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) July 1, 2020
Video: SCMP/Zoe Low pic.twitter.com/89QNGgPafu
Ранее сообщалось, что в Гонконге сегодня протестующих разгоняли водометами. Активисты протестовали против вступившего в силу закона о нацбезопасности.
Также сообщалось, что в Гонконге впервые арестовали за нарушение закона о нацбезопасности. Полицейские арестовали мужчину за флаг, который содержал призыв к независимости Гонконга.
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