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В Гонконге во время протестов арестованы 180 человек

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Семь человек из числа задержанных во время сегодняшних протестов обвиняют в нарушении закона о нацбезопасности.

В Гонконге проходят массовые задержания протестующих против нового закона о нацбезопасности. Об этом сообщает SCMP.

С начала дня арестовали 180 человек. Семеро задержанных обвиняют в нарушении нового закона. Остальных арестовали за различные преступления, в том числе за несанкционированное собрание и хранение оружия.

Протестующие перегородили дорогу с помощью металлических конструкций. Была разбита стеклянная витрина магазина на том же участке улицы.

Ранее сообщалось, что в Гонконге сегодня протестующих разгоняли водометами. Активисты протестовали против вступившего в силу закона о нацбезопасности.

Также сообщалось, что в Гонконге впервые арестовали за нарушение закона о нацбезопасности. Полицейские арестовали мужчину за флаг, который содержал призыв к независимости Гонконга.

 

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Теги: протесты, видео, Гонконг, задержание, протесты в Гонконге
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Источник: korrespondent.net

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