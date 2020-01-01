В Италии изъяли 14-тонную партию амфетамина

На обнаруженных таблетках была символика, которой обозначают "джихадистский наркотик", произведенный организацией Исламское государство.

Финансовая полиция Италии изъяла рекордную 14-тонную партию амфетамина, состоящую из 84 миллионов таблеток стоимостью более чем миллиард евро. Об этом сообщается на сайте Guardia di Finanza.

Наркотики обнаружили в рамках расследования деятельности криминальных группировок, поставляющих наркотики в страны Европы.

Полиция отследила три контейнера в которых находились бумажные цилиндры для промышленного использования. Всего в контейнерах обнаружили более 40 цилиндров.

На обнаруженных внутри таблетках была символика "каптагона", которой обозначают "джихадистский наркотик", произведенный террористической организацией Исламское государство.

В полиции сообщили, что наркотик производится в Сирии, а средства от его продажи направляются на финансирование террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что в Киеве силовики разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно изготавливалось около 100 кг психотропных веществ.

Также сообщалось, что в Киеве копы остановили на Севастопольской площади BMW, водитель которого перевозил в машине около 20 килограмм наркотических веществ.

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