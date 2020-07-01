В Эфиопии в столкновениях после убийства музыканта погибли 50 человек
В эфиопском штате Оромия в ходе беспорядков, возникших после убийства певца и и политического активиста Хаакаалуу Хундессаа, погибли по меньшей мере 50 человек. Среди погибших есть, как правоохранители, так и протестующие, пишет Al Arabiya.
Демонстранты начали собираться утром 30 июня в городах штата Оромия после того, как страну облетела новость об убийстве 36-летнего Хундессаа.
Протестующие жгли покрышки и выкрикивали антиправительственные лозунги. В некоторых районах начались столкновения с полицией.
"Мы не были готовы к такому развитию событий", - заявил пресс-секретарь правительства штата Гетачев Балча.
Хаакаалуу Хундессаа стал широко известен после того, как был брошен за решетку за свои политические убеждения. Он также участвовал в антиправительственных митингах, которые привели к власти нынешнего премьер-министра страны Абий Ахмеда.
Певца застрелили вечером 29 июня. Стражи порядка задержали нескольких подозреваемых в убийстве.
Как сообщалось ранее, в Гонконге во время протестов арестованы 180 человек.
Также Korrespondent.net писал, что на митинге шахтеров под Офисом президента произошел конфликт с полицией. Силовики не позволили шахтерам установить палатки, отобрав их.
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