Голосование за поправки к Конституции в РФ: Обнародованы первые итоги

Подсчеты ЦИК показали, что около 73% избирателей высказались за.

В России в среду, 1 июля, решали, вносить ли поправки в закон о Конституции. Все избирательные участки закрылись в 15:00 по московскому времени. Чуть позже стали известны первые результаты.

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Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным ЦИК, большинство участников процедуры поддержали внесение поправок. За оказалось 72,98%, 25,91% против.

Одним из первых голосование закончилось на Чукотке. По итогам 5,45% обработки бюллетеней, принятие поправок поддержало 83,09% жителей Чукотского автономного округа. Против было 15,75%. Кстати, явка там была самой большой - 74,11%.

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Раньше остальных обработали протоколы из Сахалинской области – 27,62%. Там 74,02% избирателей высказались за, 24,66% - против. Явка на Сахалине составила 65%.

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