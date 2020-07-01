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Голосование за поправки к Конституции в РФ: Обнародованы первые итоги

Комментариев: 4
Подсчеты ЦИК показали, что около 73% избирателей высказались за.
Судя по первым подсчетам, большинство поддержало внесение поправок. Фото иллюстративное
Судя по первым подсчетам, большинство поддержало внесение поправок. Фото иллюстративное
depositphotos.com/

В России в среду, 1 июля, решали, вносить ли поправки в закон о Конституции. Все избирательные участки закрылись в 15:00 по московскому времени. Чуть позже стали известны первые результаты.

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Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным ЦИК, большинство участников процедуры поддержали внесение поправок. За оказалось 72,98%, 25,91% против.

Одним из первых голосование закончилось на Чукотке. По итогам 5,45% обработки бюллетеней, принятие поправок поддержало 83,09% жителей Чукотского автономного округа. Против было 15,75%. Кстати, явка там была самой большой - 74,11%.

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Раньше остальных обработали протоколы из Сахалинской области – 27,62%. Там 74,02% избирателей высказались за, 24,66% - против. Явка на Сахалине составила 65%.

Напомним, ранее мы писали о том, что в МИД Украины считают важным быть ментально готовыми к наступлению РФ.

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Теги: РФ, Россия, голосование, поправки, Конституция, закон, избиратели, ЦИК, итоги
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Комментариев (4)
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В0ЛАНД    01.07.2020, 18:02
Оценка:  -1
В0ЛАНД
Интересно как проголосовал наш Петька Потрох.За?Или против?Ведь ему скоро в Ростов ехать на ПМЖ.Если не сядет,конечно.Или если не ляжет в склеп.Выбор у него не очень большой,но Путин его не оставит в беде.
МаксимУм    01.07.2020, 17:14
Оценка:  -1
МаксимУм
Аднака)))
БРОКЕР_666    01.07.2020, 17:27
Оценка:  +2
БРОКЕР_666
73% ??? - у зе-лбодятлов с ордынцами какие -то, странно, похожие циферы на голосованиях...
БРОКЕР_666    01.07.2020, 17:27
Оценка:  -1
БРОКЕР_666
это отдельный пост - случайно прикрепил
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