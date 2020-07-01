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Американские СМИ будут писать слово "черный" с заглавной буквы

Комментариев: 2
Солидное американское издание собирается из-за протестов против расовой дискриминации писать в статьях слово "черный" с заглавной буквы. Это правило не коснется слова "белый".
С заглавной буквы у пишут слова "азиатоамериканцы" и "латиносы"
С заглавной буквы у пишут слова "азиатоамериканцы" и "латиносы"
theatlantic.com

Газета The New York Times собирается изменить написание слова black (черный) в своих материалах. Слово будут писать с заглавной буквы – в  знак уважения к темнокожим, говорится на сайте издания.

Как отметили исполнительный редактор The New York Times Дин Баке и его заместитель по стандартам Филип Корбетт, при описании "людей и культур африканского происхождения как в США, так и где-либо еще" будет использоваться слово "черный", написанное с заглавной буквы.

Отмечается, что сначала было опрошено более сотни сотрудников издания, а потом принято данное решение.

Руководство The New York Times подчеркнуло, что на это повлияли протесты против расовой дискриминации в США.

Отмечается, что газета уже давно пишет с заглавной буквы слова "азиатоамериканцы" (Asian-American) и "латиносы" (Latino). Тогда как слово "белый" издание пишет и будет продолжать писать со строчной буквы.

Ранее подобное предложение поступило от агентства Associated Press.

Напомним, что гильотина появилась перед домом одного из самых богатых людей мира. Протестующие обвиняют его в разжигании расистских страхов ради прибыли.

Также Korrespondent.net писал, что в США протестующие снесли статую противника рабства.
 

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Теги: США, СМИ, протесты, пресса, слово, издание, буква, The New York Times
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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В0ЛАНД    01.07.2020, 18:25
Оценка:  +1
В0ЛАНД
Этого мало.Нужно писать только так:Чёрный Господин,или Чёрный Хозяин,или Чёрный Властелин.
SAId    01.07.2020, 17:46
Оценка:  0
SAId
маразм крепчает.есть преступление и должно быть наказание в не зависимости от цвета кожи или других гендерных признаков-это аксиома! но идти на поводу млять как бы толерантно сказать-афро которые по любому чиху орут о белой не справедливости.меня далекого от расизма тошнит от повальной толерастности
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