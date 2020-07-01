Американские СМИ будут писать слово "черный" с заглавной буквы

Солидное американское издание собирается из-за протестов против расовой дискриминации писать в статьях слово "черный" с заглавной буквы. Это правило не коснется слова "белый".

С заглавной буквы у пишут слова "азиатоамериканцы" и "латиносы" theatlantic.com

Газета The New York Times собирается изменить написание слова black (черный) в своих материалах. Слово будут писать с заглавной буквы – в знак уважения к темнокожим, говорится на сайте издания.

Как отметили исполнительный редактор The New York Times Дин Баке и его заместитель по стандартам Филип Корбетт, при описании "людей и культур африканского происхождения как в США, так и где-либо еще" будет использоваться слово "черный", написанное с заглавной буквы.

Отмечается, что сначала было опрошено более сотни сотрудников издания, а потом принято данное решение.

Руководство The New York Times подчеркнуло, что на это повлияли протесты против расовой дискриминации в США.

Отмечается, что газета уже давно пишет с заглавной буквы слова "азиатоамериканцы" (Asian-American) и "латиносы" (Latino). Тогда как слово "белый" издание пишет и будет продолжать писать со строчной буквы.

Ранее подобное предложение поступило от агентства Associated Press.

Напомним, что гильотина появилась перед домом одного из самых богатых людей мира. Протестующие обвиняют его в разжигании расистских страхов ради прибыли.

Также Korrespondent.net писал, что в США протестующие снесли статую противника рабства.



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