МИД осудил поездку депутатов Европарламента в Крым

Ведомство осудило участие евродепутатов в наблюдении за ходом так называемого "референдума" о поправках в конституцию Российской Федерации.

МИД предупредил европолитиков об ответственности за нарушение украинского законодательства korrespondent.net

Визит депутатов Европарламента в аннексированный Крым нарушает закон Украины. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел, опубликованном в среду, 1 июля.

"Этот визит осуществляется с нарушением украинского законодательства о доступе к временно оккупированной территории и не имеет официального статуса", - подчеркнули в МИД.

Ведомство осудило участие евродепутатов в наблюдении за ходом так называемого "референдума" о поправках в конституцию Российской Федерации.

"Любые так называемые выборы, референдумы, голосования, которые проводятся РФ на временно оккупированной территории, составляют грубое нарушение принципов международного права", - заявили в МИД.

Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица, в том числе упомянутые лица, будут нести ответственность согласно законодательству Украины", - говорится в заявлении.

В МИД уточнили, что в состав делегации входили член комитета по иностранным делам Европарламента, президент ассоциации Франко-российский диалог Тьерри Мариани, а также отдельные представители Германии, Венгрии и Болгарии.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проведение голосования об изменениях в Конституцию России на территории Крыма недопустимо, за этим должны последовать новые санкции.

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