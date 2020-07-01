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МИД осудил поездку депутатов Европарламента в Крым

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Ведомство осудило участие евродепутатов в наблюдении за ходом так называемого "референдума" о поправках в конституцию Российской Федерации.
МИД предупредил европолитиков об ответственности за нарушение украинского законодательства
МИД предупредил европолитиков об ответственности за нарушение украинского законодательства
korrespondent.net
 
Визит депутатов Европарламента в аннексированный Крым нарушает закон Украины. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел, опубликованном в среду, 1 июля.
 
 
"Этот визит осуществляется с нарушением украинского законодательства о доступе к временно оккупированной территории и не имеет официального статуса", - подчеркнули в МИД.
 
Ведомство осудило участие евродепутатов в наблюдении за ходом так называемого "референдума" о поправках в конституцию Российской Федерации.
 
"Любые так называемые выборы, референдумы, голосования, которые проводятся РФ на временно оккупированной территории, составляют грубое нарушение принципов международного права", - заявили в МИД. 
 
Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица, в том числе упомянутые лица, будут нести ответственность согласно законодательству Украины", - говорится в заявлении.
 
В МИД уточнили, что в состав делегации входили член комитета по иностранным делам Европарламента, президент ассоциации Франко-российский диалог Тьерри Мариани, а также отдельные представители Германии, Венгрии и Болгарии.
 
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проведение голосования об изменениях в Конституцию России на территории Крыма недопустимо, за этим должны последовать новые санкции.

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Теги: Крым, МИД Украины, протест, МИД, Европарламент, аннексия Крыма, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
В0ЛАНД    01.07.2020, 18:06
Оценка:  0
В0ЛАНД
Закон Украины не распространяется ни на депутатов Европарламента,ни на территорию РФ.Глупо этого не знать.
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