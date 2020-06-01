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Скончался актер из фильма Зловещие мертвецы

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В США скончался актер, известный по ролям в фильмах режиссера Сэма Рэйми. Знаменитости было 68 лет. У него было онкологическое заболевание.
Врачи давали ему еще три года жизни
Врачи давали ему еще три года жизни
commons.wikimedia.org

Американский актер Дэн Хикс скончался в своем доме в Калифорнии на 69 году жизни. Артист долго боролся с онкологией. Болезнь оказалась сильнее, пишет Decider.

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Около месяца назад артист рассказал, что врачи дают ему максимум три года жизни. Он подчеркнул, что прожил свои 68 лет “на полную“ и почти ни о чем не жалеет.

Дэн Хикс родился 19 июля 1951 года. Свои самые известные роли он сыграл в фильмах режиссера Сэма Рэйми.

Хикс известен по ролям в фильмах Зловещие мертвецы 2, Маньяк-полицейский, Человек тьмы, Человек-паук 2, Оз: Великий и Ужасный.

Напомним, что в Калифорнии ушел из жизни звезда фильма Одиннадцать друзей Оушена.

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Теги: США, смерть, онкология, актер, умер
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Источник: korrespondent.net

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