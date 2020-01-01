Полиция США разогнали "автономную зону" Сиэтла

Полиция американского Сиэтла в ходе разгона так называемой "автономной зоны" задержала по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщается местно управление полиции в Twitter в среду, 1 июля.

В ночь на 1 июля мэра города Дженни Деркан издала указ, после чего полиция начала ликвидацию "зоны". Согласно заявлению полиции, это было необходимо из-за того, что в последнее время в стычках внутри "автономной зоны" и рядом с ней погибли двое подростков, несколько человек пострадали.

Операция по зачистке началась рано утром, в ней задействованы до 100 полицейских.

Указ мэра предполагает, что все протестующие, которые находятся на территории "автономной зоны", нарушают режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, демонстранты ранее объявили в центральном районе Сиэтла "автономную зону". Позже они заняли покинутый полицейский участок. Некоторые из протестующих требовали расформировать полицию города, а также прекратить ущемления прав темнокожих.

Президент Дональд Трамп заявлял, что город захватили "внутренние террористы".