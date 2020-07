Семейная бомба. Разоблачения племянницы Трампа

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри написала, как утверждается, разоблачающие его мемуары и готовит их к публикации.

Книжные мемуары продолжают доставлять проблемы Дональду Трампу накануне президентских выборов. То его бывший советник Джон Болтон разразится шокирующими откровениями, то теперь на суд общественности вообще пытаются вынести грязное белье семьи Трампа.

Племянница президента Мэри Трамп написала книгу “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” – “Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире”. Она должна была выйти в издательстве Simon & Schuster 28 июля. В ней Мэри рассказала о непростых отношениях с 45-м президентом США, его отцом Фредом Трампом и другими членами семьи.

Но президенту удалось заблокировать публикацию. Суд удовлетворил просьбу младшего брата главы Белого Дома Роберта Трампа, утверждающего, что книга нарушает соглашение о неразглашении, которое заключили после смерти их отца Фреда Трампа в 1999 году. Суд запретил издателю распространять произведение, пока не будет принято постоянное решение по иску Роберта Трампа. Сколько времени на это понадобится, неизвестно.

Что же такого может быть в этой книге?

Семейный конфликт

Мэри Лия Трамп родилась в мае 1965 года и проживает в Нью-Йорке на Лонг-Айленде. Она дочь старшего брата президента, Фреда Трампа-младшего, который умер в 1981 году в возрасте 42 лет.

Пока ее дядя не стал президентом, Мэри по большей части избегала публичности, хотя и делала порой критические замечания в его адрес.

Вражда между ними началась по меньшей мере 20 лет назад, когда в 2000 году она вместе со своим братом Фредом Трампом-третьим подала в суд на братьев и сестру своего отца в связи с наследством, оставшимся после смерти их деда, Фреда Трампа-старшего.

Как сообщает New York Daily News, cогласно их иску, завещание деда от 1991 года было "составлено с помощью обмана" со стороны Дональда Трампа и его братьев и сестер, поскольку дед страдал от деменции.

Тогда же Мэри Трамп рассказала нью-йоркскому таблоиду, что ее тетка и дядя должны были бы постыдиться своих действий. "Учитывая, что речь идет о нашей семье, было бы крайне наивным полагать, что деньги тут ни при чем", - сказала она в том интервью.

Разные взгляды

Мэри получила диплом бакалавра по английской литературе в массачусетском Университете Тафтса, а также диплом магистра по этому же предмету в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Она также защитила кандидатскую диссертацию по клинической психологии в Университете Адельфи.

В ее профиле на портале LinkedIn, который сейчас удален, говорилось, что она является дипломированным инструктором по персональному росту.

"Это один из наихудших дней в моей жизни", - сообщали Мэри в одном из твитов после избрания Трампа президентом, а в другом называла проигравшую выборы Хилари Клинтон "экстраординарным человеком".

В описании аккаунта по имени Мэри Трамп в Твиттере присутствует хэштег Black Lives Matter в поддержку движения Жизни чернокожих важны, а также радужный флаг.

BBC Обложка книги

Что может быть в книге

Издательство обещает, что это будет откровенная исповедь, срывающая покровы с "ужасных семейных травм, деструктивных отношений и трагической комбинации отсутствия заботы и жестокости в отношении детей".

В частности, там будут и "очень личные изобличительные мысли" сестры президента, Мэриэнн Трамп Барри.

Среди прочего, там будет рассказано о том, как Мэри Трамп предоставила газете New York Times конфиденциальные документы, касающиеся финансов своего дяди, которые были опубликованы в рамках проведенного газетой расследования.

В этом материале сообщалось, что президент участвовал в мошеннических схемах по уходу от налогов и получил более 400 млн долларов от бизнес-империи своего отца. Это расследование получило в 2018 году Пулитцеровскую премию по журналистике.

В краткой аннотации новой книги на сайте Amazon говорится, что автор повествует о том, как ее дядя стал "человеком, который сейчас представляет угрозу для благополучия всего мира, экономической безопасности и всей социальной структуры общества".

В книге также описывается, как Дональд Трамп начал ерничать и потешаться над своим отцом, когда тот стал страдать от болезни Альцгеймера.

Отец Мэри Трамп всю свою взрослую жизнь страдал от алкоголизма и скончался от сердечного приступа, вызванного неумеренным употреблением спиртных напитков. По сведениям The Daily Beast, племянница главы государства обвинит в книге Дональда и Фреда Трампа в причастности к смерти ее отца.

Важно, что Мэри Трамп – профессиональный психиатр и любые ее замечания по поводу психического здоровья, эмоциональности Дональда Трампа станут не просто яркой метафорой, а фактически приравняются к диагнозу.

Похоже, в Белом Доме совсем не хотят, чтобы книга увидела свет. Адвокат Роберта Трампа назвал книгу “весьма предосудительной” и пообещал, что его клиент возместит “огромный ущерб” Мэри Трамп и издательскому дому, в случае, если они откажутся от публикации.