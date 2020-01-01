В ООН приняли резолюцию по коронавирусу

Переговоры по резолюции длились три месяца. Резолюция призывает к всеобщему прекращению огня в конфликтах на время пандемии.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию с призывом прекратить огонь во всех конфликтах на период пандемии. Об этом со ссылкой на источник в ООН сообщает ТАСС в среду, 1 июля.

Целью резолюции стала поддержка обнародованного в марте призыва генерального секретаря ООН "к всеобщему и незамедлительному прекращению огня во всех конфликтах, находящихся на рассмотрении" Совбеза.

Отметим, что еще 23 марта генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с инициативой повсеместного прекращения огня. Проект резолюции в ее поддержку, предложенный Францией и Тунисом, находился на рассмотрении Совбеза с апреля. При этом основные разногласия возникли между делегациями США и Китая. Тогда по настоянию США из текста исчезло упоминание о роли ВОЗ в борьбе с коронавирусом. В нем также не называется страна происхождения инфекции.

В документе также отмечается, что "гуманитарная пауза не распространяется на военные операции против "Исламского государства", "Аль-Каиды" и других личностей, группировок и организаций, ассоциированных с террористическими группами, признанными таковыми СБ ООН".

Согласно резолюции, миротворческие миссии ООН будут наделены мандатом помогать странам предпринимать действия для ограничения распространения заболевания. В частности, речь идет об "обеспечении гуманитарного доступа, в том числе к внутренне перемещенным лицам и лагерям беженцев, а также о медицинских эвакуациях".

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса ускорилась. Эпидемия COVID-19 в мире еще даже не приблизилась к завершению. Введенные в разных странах ограничения притормозили, но не остановили распространение коронавируса.

Также ВОЗ подсчитала стоимость вакцины от коронавируса. Для эффективного противодействия болезни нужна действенная вакцина в беспрецедентных масштабах и в сжатые сроки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet