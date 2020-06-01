Военные учения See Breeze-2020 сократят до семи дней

Из-за пандемии коронавируса часть запланированных учений отменят, а еще часть частично изменит формат.

Международные военные учения See Breeze-2020 частично будут отменены, а частично изменят формат в связи с пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ пишет АрмияInform в среду, 1 июля.

"Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины на территории Украины запланировано проведение шести многонациональных учений, из которых одно обучение отменено. За пределами Украины запланировано участие подразделений ВС Украины в 17 многонациональных учениях, из которых 7 отменили организаторы", - сказано в сообщении.

В связи с коронавирусом было решено изменить формат проведения украинского-американских командно-штабных учений с привлечением войск See Breeze-2020. Общий срок проведения учений сокращен до 7 суток, к участию в обучении привлекать только корабли и самолеты, которые составят морской и авиационный компоненты сил учений, участие подразделений сухопутного компонента, водолазного компонента и развертывание международного штаба учений в Одессе отменено.

При этом другие запланированные многонациональные учения планируются без изменения их формата.

Также организаторы многонациональных учений НАТО CWIX 2020 объявили об удаленном участии государств в мероприятии. Участие представителей ВСУ в обучении осуществляется дистанционно, из пунктов постоянной дислокации.

Напомним, что ранее завершились масштабные учения морской авиации ВСУ. Кульминацией учений для морских авиаторов стал поиск и отслеживание субмарины противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов.

Также сообщалось, что военно-морские учения НАТО стартуют на севере Атлантики. В учениях примут участие пять подлодок, пять боевых кораблей, а также пять патрульных противолодочных самолетов из шести стран-членов НАТО.

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