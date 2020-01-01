Британский МИД вызвал посла Китая по вопросу Гонконга - СМИ
Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла КНР в связи с принятием Пекином закона о национальной безопасности Гонконга. Об этом в среду, 1 июля, сообщил телеканал Sky News.
Отмечается, что во время встречи китайского представителя Лю Сяомина и заместителя главы МИД Британии Саймона Макдональда последний выразил "глубокую озабоченность" по поводу нового правового акта.
Также Макдональд подчеркнул, что закон нарушает китайско-британскую Совместную декларацию 1984 года, которая дала Гонконгу почти полную автономию на 50 лет.
Как указал телеканал, посла Китая вызвали в МИД Британии по вопросу Гонконга лишь во второй раз с момента подписания соглашения.
Напомним, 30 июня Пекин принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге и уже на второй день документ вступил в силу – без предварительной публикации.
Гонконгские активисты выступили против законодательного акта. Полиция разогнала их водометами.
Великобритания вернула Гонконг во владение Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Пекина и Лондона, бывшая британская колония должна сохранять широкую автономию до 2047 года.
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