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Британский МИД вызвал посла Китая по вопросу Гонконга - СМИ

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Лондон выразил глубокую озабоченность в связи с принятием нового закона о национальной безопасности в автономном регионе.
Посла Китая во второй раз с 1984 года вызвали в МИД Британии по вопросу Гонконга
Посла Китая во второй раз с 1984 года вызвали в МИД Британии по вопросу Гонконга

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла КНР в связи с принятием Пекином закона о национальной безопасности Гонконга. Об этом в среду, 1 июля, сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что во время встречи китайского представителя Лю Сяомина и заместителя главы МИД Британии Саймона Макдональда последний выразил "глубокую озабоченность" по поводу нового правового акта.

Также Макдональд подчеркнул, что закон нарушает китайско-британскую Совместную декларацию 1984 года, которая дала Гонконгу почти полную автономию на 50 лет.

Как указал телеканал, посла Китая вызвали в МИД Британии по вопросу Гонконга лишь во второй раз с момента подписания соглашения.

Напомним, 30 июня Пекин принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге и уже на второй день документ вступил в силу – без предварительной публикации.

Гонконгские активисты выступили против законодательного акта. Полиция разогнала их водометами.

Великобритания вернула Гонконг во владение Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Пекина и Лондона, бывшая британская колония должна сохранять широкую автономию до 2047 года. 

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Теги: Китай, закон, посол, Великобритания, Гонконг, нацбезопасность
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Источник: korrespondent.net

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