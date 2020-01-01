Трамп оценил работу главы ФРС, которым был недоволен

Джером Пауэлл стал оправдывать ожидания американского лидера, однако не известно, останется ли он во главе ведомства на новый срок.

Президент США Дональд Трамп доволен работой главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и больше не поднимает вопрос о его отставке. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox Business 1 июня.

Так, отвечая на вопрос о целесообразности смещения Пауэлла с поста председателя ФРС Трамп указал, что об этом говорил не он, а СМИ.

"Я должен признать, что в начале был им недоволен. Но теперь я им доволен все больше и больше, так как он стал оправдывать ожидания", - заявил Трамп, отметив усилия главы ФРС в области насыщения американского рынка ликвидностью.

При этом глава Белого дома не стал однозначно отвечать на вопрос, готов ли он оставить Пауэлла во главе ведомства на новый срок.

"Я не хотел бы говорить сейчас об этом. Но могу сказать, что я очень доволен его работой и работой (министра финансов Стивена) Мнучина", - подчеркнул Трамп.

По его словам, "фондовая биржа сейчас почти в том же состоянии, что и раньше (до пандемии коронавируса)".

Напомним, в июне комитет ФРС по открытому рынку сохранил ключевую учетную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Финрегулятор подчеркнул, что ставка останется на этом уровне, пока американская экономика не восстановится после коронакризиса.

В марте Федрезерв США дважды внепланово снижал процентную ставку в связи с угрозой, вызванной пандемией.

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