В мире разрабатывают 141 вакцину от COVID - ВОЗ

Некоторых ученых от успеха могут отделять считанные месяцы. При этом гарантии полной защиты нет, заявил глава организации.

Во всем мире на данный момент ведется разработка 141 вакцины от коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в статье, опубликованной в газете The Washington Post 1 июня.

Гендиректор ВОЗ отметил, что разработка вакцины началась сразу же, как только информация о вирусе появилась в сети.

"Сейчас разрабатывается 141 вакцина. Лидеров (среди разработчиков) могут отделять от успеха месяцы. Конечно, гарантии полной защиты нет, но мы надеемся на это", - добавил Гебрейесус.

По его мнению, пандемия коронавируса показала, как международное сообщество нуждается в сотрудничестве для решения кризиса здравоохранения.

"Мы не только далеки от ликвидации рисков, которые представляет этот коварный вирус, но большинство людей по-прежнему подвержены инфекции", - указал глава ВОЗ.

Он также выразил тревогу, что мир остается крайне незащищенным перед будущими угрозами в сфере здравоохранения. По его словам, идет борьба с менее заметной пандемией устойчивости к противомикробным препаратам.

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