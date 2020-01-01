Белый дом отчитался об "освобождении Сиэтла"
В США полиция по приказу мэра окончательно очистила "автономную зону" Сиэтла – контролируемый протестующими участок в центре города. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в среду, 1 июля.
"Я рада сообщить всем, что Сиэтл освобожден. Автономная зона Капитолийского холма <...> была неудачным четырехнедельным экспериментом левых радикалов", – заявила пресс-секретарь Кейли Макинэни.
Она подчеркнула важность закона и порядка и гарантировала "мир на наших улицах".
Также Макинэни заверила, что во время президентства Дональда Трампа автономные зоны не будут существовать.
"В результате стрельбы в автономной зоне в Сиэтле трагически погиб 16-летний мальчик, 14-летний мальчик получил серьезные ранения. Вот что происходит в автономной зоне", – напомнила пресс-секретарь Белого дома.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Сиэтл захватили "внутренние террористы", объявив несколько кварталов "автономной зоной Капитолийского холма".
Позже в "автономной зоне" города произошла стрельба, в результате которой погиб один человек и двое получили ранения. Это стало причиной разгона протестующих полицией.
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