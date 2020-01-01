Глава Минздрава Новой Зеландии подал в отставку из-за нарушений карантина

Дэвид Кларк дважды нарушил режим самоизоляции: во время велосипедной прогулки и пикника на пляже.

Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк, дважды нарушивший режим самоизоляции во время карантина, объявил, что уходит в отставку. Об этом в четверг, 2 июля сообщила газета Otago Daily Times

"Дэвид решил, что его присутствие на этом посту лишь отвлекает от мер, принимаемых правительством для борьбы с коронавирусом, и более широких реформ в сфере здравоохранения", - отметила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Она также уточнила, что приняла заявление об отставке Кларка, поданное 1 июля.

До парламентских выборов 19 сентября освободившуюся должность будет занимать министр образования Крис Хипкинз.

Напомним, после введения 25 марта общенационального карантина в Новой Зеландии Кларк дважды нарушил режим самоизоляции: во время велосипедной прогулки в парке и семейного пикника на пляже.

Тогда премьер-министр отказалась отправить его в отставку на фоне пандемии. За нарушение карантина главу Минздрава лишили должности помощника министра финансов, которую он занимал по совместительству, а также понизили до низшего ранга в Кабмине.

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