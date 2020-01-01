Американскому лидеру понравился его вид в защитной маске ведь он уверен, что выглядит как персонаж вестернов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в защитной маске выглядит как персонаж вестернов. Об этом он рассказал в интервью Fox Business 1 июля.

"Я надевал маску, мне даже в принципе понравилось, как я выглядел... Это была темная, черная маска, и я подумал, что она выглядит хорошо. Выглядело это как Одинокий рейнджер", - отметил американский лидер.

По словам Трампа, он "полностью поддерживает маски".

Одинокий рейнджер - вымышленный герой американских фильмов о Диком Западе. Черная маска закрывает верхнюю часть его лица, а не нос и рот, как рекомендуют санитарные власти США в связи с пандемией коронавируса. Ранее канцлер Германии Ангела Также он объяснил, что не носит маску на публичных мероприятиях, потому что не подходит близко ни к кому из их участников, а все, кто с ним контактируют, проходят тест на COVID-19.Одинокий рейнджер - вымышленный герой американских фильмов о Диком Западе. Черная маска закрывает верхнюю часть его лица, а не нос и рот, как рекомендуют санитарные власти США в связи с пандемией коронавируса.Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что надевает маску во время посещения магазина.

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