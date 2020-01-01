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Трамп заявил, что в маске похож на Одинокого рейнджера

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Американскому лидеру понравился его вид в защитной маске ведь он уверен, что выглядит как персонаж вестернов.
Трамп заявил, что в маске похож на Одинокого рейнджера
Getty Images
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что в защитной маске выглядит как персонаж вестернов. Об этом он рассказал в интервью Fox Business 1 июля.
 
"Я надевал маску, мне даже в принципе понравилось, как я выглядел... Это была темная, черная маска, и я подумал, что она выглядит хорошо. Выглядело это как Одинокий рейнджер", - отметил американский лидер.
 
По словам Трампа, он "полностью поддерживает маски".
 
Также он объяснил, что не носит маску на публичных мероприятиях, потому что не подходит близко ни к кому из их участников, а все, кто с ним контактируют, проходят тест на COVID-19.
Одинокий рейнджер - вымышленный герой американских фильмов о Диком Западе. Черная маска закрывает верхнюю часть его лица, а не нос и рот, как рекомендуют санитарные власти США в связи с пандемией коронавируса.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что надевает маску во время посещения магазина.
 

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Теги: США, маски, Трамп, Дональд Трамп, вестерн, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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