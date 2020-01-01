Более 78% россиян одобрили поправки к конституции

Центральная избирательная комиссия обработала 99% протоколов. Против инициативы выступили 21,16% граждан.

По данным ЦИК РФ, большинство россиян поддержал поправки к конституции

Поправки к Конституции РФ поддержали порядка 78,03% участников общероссийского голосования. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 99,02% протоколов, сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что против поправок к конституции выступили 21,16% проголосовавших. Общая явка, составила 65%.

В Чечне, Дагестане и Тыве принятие поправок поддержали более 90% избирателей. Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против (около 54% избирателей). Как пишет DW , независимые наблюдатели зафиксировали масштабные фальсификации на голосовании о поправках в конституцию. При этом по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, за весь период голосования "серьезных нарушений не обнаружено".

Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21.00 среды.

Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие. Порог явки не установлен.

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