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В США новый суточный рекорд заражения COVID-19

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Число инфицированных коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 51 тысячу и превысило 2,7 миллиона.
CША лидируют по заражению коронавирусом
CША лидируют по заражению коронавирусом

В США за сутки 1 июля выявили более 51 тысячи случаев коронавируса. О новом антирекорде свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Всего в стране коронавирусом заразились более 2,7 миллиона человек.

За последние сутки от COVID-19 cкончались 676 человек. Общее число смертей в США превысило 130 тысяч.

На данным момент в мире зафиксировали 10,8 миллиона случаев коронавируса, почти 519 тысяч человек скончались и 5,9 миллиона выздоровели.

Пандемия коронавируса. Главные новости 1 июля

Напомним, США, Бразилия и Россия являются лидерами по заражению COVID-19. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия коронавируса далека от завершения и ускоряется.

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Теги: рекорд, США, антирекорд, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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