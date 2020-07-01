Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Мексике произошла бойня в реабилитационном центре, много жертв

Комментариев: 0
По меньшей мере 24 человека погибли во время нападения на центр реабилитации наркозависимых. Это второе подобное нападение за месяц.
Место нападения
Место нападения
Twitter @sproquet54

В мексиканском городе Ирапуато неизвестные напали на центр реабилитации наркозависимых, в результате чего погибли 24 человека, еще семеро получили ранения. Об этом сообщила радиостанция F'ormula со ссылкой на главу муниципального управления общественной безопасности Педро Кортеса.

Участники атаки скрылись, задержать их не удалось. Сведений о возможных причинах расправы обнародовано не было.

Это уже второе подобное нападение за месяц. 6 июня 10 человек были убиты, когда боевики открыли огонь в реабилитационном центре в Ирапуато.

Штат Гуанахуато, крупный центр автомобилестроения, стал одной из главных горячих точек бандитского насилия в стране, которую президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал подавить.

А в конце июня в Мехико напали на министра безопасности, в результате чего погибли три человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Мексика, стрельба, убийство, нападение, наркоманы, погибли
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь