В Мексике произошла бойня в реабилитационном центре, много жертв

По меньшей мере 24 человека погибли во время нападения на центр реабилитации наркозависимых. Это второе подобное нападение за месяц.

В мексиканском городе Ирапуато неизвестные напали на центр реабилитации наркозависимых, в результате чего погибли 24 человека, еще семеро получили ранения. Об этом сообщила радиостанция F'ormula со ссылкой на главу муниципального управления общественной безопасности Педро Кортеса.

Участники атаки скрылись, задержать их не удалось. Сведений о возможных причинах расправы обнародовано не было.

Это уже второе подобное нападение за месяц. 6 июня 10 человек были убиты, когда боевики открыли огонь в реабилитационном центре в Ирапуато.

Штат Гуанахуато, крупный центр автомобилестроения, стал одной из главных горячих точек бандитского насилия в стране, которую президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал подавить.

А в конце июня в Мехико напали на министра безопасности, в результате чего погибли три человека.

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