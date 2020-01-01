Финляндия смягчила карантин

С 13 июля Финляндия собирается открыть границы для граждан из стран ЕС и шенгенской зоны с меньшим количеством случаев коронавируса.

В Финляндии с 1 июля правительство смягчило карантинные ограничения, разрешив фестивали, спортивные матчи и другие мероприятия под открытым небом с участием более 500 человек. Об этом в четверг, 2 июля, сообщило финское издание Yle.

При этом зона мероприятия должна быть разграничена на меньшие сектора, отделенные друг от друга защитными зонами. В каждом таком секторе должно быть не более 500 зрителей с возможностью соблюдать дистанцию 1-2 м.

Для каждого сектора должны быть отдельный вход, собственные туалеты и точки продажи еды и напитков.

Нынешние требования будут действовать до 1 августа, полностью отменить ограничения по массовым мероприятиям планируется с 1 октября, если не ухудшится эпидемситуация.

Остается в силе рекомендация работать дистанционно во всех случаях, когда это возможно. Для приезжающих из других стран рекомендуется 14-дневная самоизоляция.

Правительство рекомендует избегать несущественных поездок за границу во все страны, за исключением Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Дании и Исландии.

С 13 июля Финляндия собирается открыть границы для граждан из стран ЕС и шенгенской зоны с меньшим количеством случаев коронавируса.

За последние сутки в стране обнаружили 22 новых больных - заметно больше, чем большинство показателей за последние 3 недели, которые только дважды приближались к 20.

Всего с начала эпидемии в Финляндии зарегистрировали 7236 подтвержденных случаев коронавируса и 328 смертей.

Как сообщалось, власти Финляндии разрешили возобновить работу баров с 1 июня при соблюдении ряда ограничений. Бары могут принимать лишь половину от обычного числа посетителей.

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