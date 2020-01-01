Какие праздники 2 июля 2020: интересные события, забавные факты

Всемирный день собаки и День анисового ликера, день рождения Пьера Кардена и Всемирный день НЛО – об этих и других не менее интересных событиях 2 июля в материале Korrespondent.net.

Сегодня можно поздравить всех знакомых спортивных журналистов с их профессиональным праздником. Также обязательно купите своей собаке что-то вкусненькое. А еще сегодня Праздник трезвенников и язвенников. Выбирайте, что будете отмечать 2 июля 2020 года.

2 июля - 183-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 182 дня.

Какие праздники 2 июля 2020

Всемирный день собаки

Всемирный день НЛО

Всемирный день НЛО. ruspeach.com

Международный день спортивного журналиста

День работников полиции Азербайджана

Праздник трезвенников и язвенников

День сюрпризов

День Я забыл в США

День флага и гимна Кюрасао. Флаг Кюрасао - флаг самоуправляемого государства Кюрасао со значительной автономией (status aparte) в составе Королевства Нидерландов. Флаг был утвержден 2 июля 1984 года как флаг островной территории Нидерландских Антильских островов Королевства Нидерландов.

День флага и гимна Кюрасао. YouTube

День единства Замбии

День анисового ликера в США

День дипломатической службы в Казахстане

День принятия государственного герба Узбекистана

Какие события произошли 2 июля

1499 - корабли экспедиции Охеды подошли к северному побережью Южной Америки. В этот день Америго Веспуччи открыл дельту Амазонки.

1776 - второй Континентальный конгресс в Филадельфии принял решение об отделении Америки от Великобритании. Но День независимости отмечается в США 4 июля, когда была принята Декларация независимости, публично зачитанная 8 июля.

День независимости США. Twitter

1859 - первый в Америке дальний полёт на аэростате осуществили Джон С. Уайз, Джон Ли Маунтэн и О. А. Гейджер. Они пролетели 1800 км от Сет-Луиса до Хендерсона (штат Нью-Йорк).

1900 - Первый полет дирижабля конструкции графа Фердинанда фон Цеппелина модели LZ-1. Каркас дирижабля был объемом 11 300 кубометров, оболочка гондолы и винты были выполнены из алюминия. Всего через 10 лет и корпус всех дирижаблей стали делать из прочного алюминиевого сплава дуралюмина.

1900 - Вторые Олимпийские Игры открылись в Париже.

1918 - Гетьман Скоропадский ввел украинское гражданство.

1924 - создана Международная ассоциация спортивной прессы.

1932 - Создана Донецкая область со столицей в Артемовске.

1964 - после длительных дебатов в сенате США президент Линдон Джонсон подписал Акт о гражданских правах, предложенный его предшественником Д. Ф. Кеннеди в 1963 году. Вступивший в силу закон формально положил конец дискриминации на основе расовых, религиозных, половых или национальных признаков.

2002 - Стив Фоссетт завершил первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.

Стив Фоссетт. thesun.co.uk

Кто родился 2 июля

1877 - Герман Гессе, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии (1946).

1904 - Рене Лакост, французский теннисист, многократный победитель турниров Большого шлема, основатель линии модной одежды Lacoste.

Рене Лакост. stylee.ru

1922 - Пьер Карден, французский модельер.

1940 - Георгий Иванов, первый болгарский космонавт.

1986 - Линдси Лохан, американская актриса, певица и модель.

1990 - Марго Робби, австралийская актриса.

Марго Робби. Facebook

Какой сегодня праздник по церковному календарю

2 июля Церковь чтит память мученика Зосимы, жившего во фракийском городе Аполлони в конце I века н.э. Узнав о гонениях на христиан, он отказался от воинской службы и принял Крещение. Правителю Антиохии Домициан приказал судить и казнить бывшего воина.

Святого страшно пытали: укладывали на раскаленное медное ложе, заставляли ходить в железных сандалиях со вбитыми в подошвы гвоздями, морили голодом и жаждой, однако Зосима не отступился от христианской веры. Его обезглавили.

Какой народный праздник 2 июля

Сегодня праздник Зосима Пчельник. Считалось, что именно в этот день пчелы начинают заливать медом соты. Поэтому у пчельников было принято приговаривать, проходя мимо ульев: "Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся - медок неси!".

Зосима Пчельник. jiveizeleno.com

Приметы на Зосиму Пчельника

В этот день пчелы жалят только грешников;

Если пчелы возвращаются к ульям — скоро будет дождь, если не вылетают — жди сильной жары.

Именины

2 июля именины отмечают: Варлаам, Иван, Зосима, Мария, Роза, Тимофей, Яна.

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