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В Черногории разрешили однополые браки

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Закон разрешает однополым парам в Черногории пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальным парам.
Возможность усыновления детей для однополых пар в Черногории не предусматривается
Возможность усыновления детей для однополых пар в Черногории не предусматривается
 
Парламент Черногории в среду, 1 июля принял закон об однополых партнерствах. Об этом сообщило издание Лента.
 
 
Соответствующий законопроект поддержали 42 депутата при минимально необходимом 41, еще 5 депутатов выступили против.
 
Закон разрешает однополым парам в Черногории пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальным парам. Но при этом возможность усыновления детей не предусматривается.
 
Напомним, в Северной Ирландии с 13 января 2020 года начали официально признавать однополые браки. С 22 октября 2019 года в Северной Ирландии была отменена уголовная ответственность за однополые отношения.

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Теги: Права человека, Черногория, однополые браки, однополый брак
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Источник: korrespondent.net

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