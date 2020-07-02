В Черногории разрешили однополые браки

Закон разрешает однополым парам в Черногории пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальным парам.

Возможность усыновления детей для однополых пар в Черногории не предусматривается

Парламент Черногории в среду, 1 июля принял закон об однополых партнерствах. Об этом сообщило издание Лента.

Соответствующий законопроект поддержали 42 депутата при минимально необходимом 41, еще 5 депутатов выступили против.

Закон разрешает однополым парам в Черногории пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальным парам. Но при этом возможность усыновления детей не предусматривается.

Напомним, в Северной Ирландии с 13 января 2020 года начали официально признавать однополые браки. С 22 октября 2019 года в Северной Ирландии была отменена уголовная ответственность за однополые отношения.

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