В РФ объявили результаты голосования по Конституции

Согласно данным ведомства, по итогам обработки 100% протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших.

Центризбирком России завершил подсчет результатов голосования на референдуме о поправках в Конституцию страны.

Против поправок выступили 21,27% проголосовавших.

Общая явка составила 65%.

Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать также в период с 25 по 30 июня.

Среди ключевых изменений: подчинение президенту РФ высшей исполнительной власти, местного самоуправления, Конституционного суда и всех силовых органов.

Также в представленном на голосование проекте Основного закона РФ закрепляются понятия бога, единственно возможного социального союза между мужчиной и женщиной.

Кроме того, обнуляются все президентские сроки.

Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.