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В РФ объявили результаты голосования по Конституции

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Поправки в Конституцию России поддержали 77,92% проголосовавших. Общая явка составила 65%.
Референдум признан состоявшимся
Референдум признан состоявшимся

Центризбирком России завершил подсчет результатов голосования на референдуме о поправках в Конституцию страны.

Согласно данным ведомства, по итогам обработки 100% протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших.

Против поправок выступили 21,27% проголосовавших.

Общая явка составила 65%.

Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать также в период с 25 по 30 июня.

Среди ключевых изменений: подчинение президенту РФ высшей исполнительной власти, местного самоуправления, Конституционного суда и всех силовых органов.

Также в представленном на голосование проекте Основного закона РФ закрепляются понятия бога, единственно возможного социального союза между мужчиной и женщиной.

Кроме того, обнуляются все президентские сроки.

Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.

 

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Теги: Россия, Конституция, референдум, голосование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Lyonya-Space    02.07.2020, 11:14
Оценка:  0
Lyonya-Space
Нарассиянцы, браво!
Сами себе затягивают удавку на шее!
Кто голосованием, кто молчаливым согласием с такими "правдивыми" подсчётами.
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