В РФ объявили результаты голосования по Конституции
Центризбирком России завершил подсчет результатов голосования на референдуме о поправках в Конституцию страны.
Согласно данным ведомства, по итогам обработки 100% протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших.
Против поправок выступили 21,27% проголосовавших.
Общая явка составила 65%.
Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать также в период с 25 по 30 июня.
Среди ключевых изменений: подчинение президенту РФ высшей исполнительной власти, местного самоуправления, Конституционного суда и всех силовых органов.
Также в представленном на голосование проекте Основного закона РФ закрепляются понятия бога, единственно возможного социального союза между мужчиной и женщиной.
Кроме того, обнуляются все президентские сроки.
Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.
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Сами себе затягивают удавку на шее!
Кто голосованием, кто молчаливым согласием с такими "правдивыми" подсчётами.