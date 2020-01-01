В Мьянме под оползнем погибли свыше 100 человек

В результате затяжных сезонных дождей горная порода сошла в нефритовый карьер со скалы высотой более 300 м.

Под завалами еще могут оставаться люди, спасательная операция продолжается 24 kz

Спасатели извлекли 113 тел погибших из нефритового карьера в районе Пхакана в штате Качин. Об этом в четверг 2 июля сообщило министерство информации Мьянмы.

Инцидент произошел около 08:00 по местному времени, когда в результате затяжных сезонных дождей горная порода сошла со скалы высотой более 300 м.

Под завалами еще могут оставаться люди, спасательная операция продолжается.

Оползни с катастрофическими последствиями нередко случаются на нефритовых карьерах в районе Пхакана.

Администрация карьеров, в которых работает тяжелая техника, допускает туда индивидуальных старателей.

Они часто селятся прямо на отвалах карьера, в которых они ищут камни, пропущенные техникой. При оползнях на отвалах карьеров чаще всего гибнут индивидуальные старатели.

Ранее в Верховинском районе Ивано-Франковской области зафиксировали два оползня на дороге Ильцы – Буркут. Без транспортного сообщения остались семь сел и отделение пограничной службы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet