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В Мьянме под оползнем погибли свыше 100 человек

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В результате затяжных сезонных дождей горная порода сошла в нефритовый карьер со скалы высотой более 300 м.
Под завалами еще могут оставаться люди, спасательная операция продолжается
Под завалами еще могут оставаться люди, спасательная операция продолжается
24 kz
 
Спасатели извлекли 113 тел погибших из нефритового карьера в районе Пхакана в штате Качин. Об этом в четверг 2 июля сообщило министерство информации Мьянмы.
 
 
Инцидент произошел около 08:00 по местному времени, когда в результате затяжных сезонных дождей горная порода сошла со скалы высотой более 300 м.
 
Под завалами еще могут оставаться люди, спасательная операция продолжается.
 
Оползни с катастрофическими последствиями нередко случаются на нефритовых карьерах в районе Пхакана.
 
Администрация карьеров, в которых работает тяжелая техника, допускает туда индивидуальных старателей. 
 
Они часто селятся прямо на отвалах карьера, в которых они ищут камни, пропущенные техникой. При оползнях на отвалах карьеров чаще всего гибнут индивидуальные старатели.
 
Ранее в Верховинском районе Ивано-Франковской области зафиксировали два оползня на дороге Ильцы – Буркут. Без транспортного сообщения остались семь сел и отделение пограничной службы.

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Теги: Мьянма, стихия, инцидент, оползень, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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