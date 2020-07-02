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Лукашенко заявил о победе Беларуси над COVID-19

Комментариев: 3
Белорусский лидер заявил, что градус борьбы в сражении с коронавирусом не снижается, но уже ясно, что страна победила.
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о победе над COVID-19. Об этом он сказал во время вручения государственных наград, сообщает в четверг, 2 июля, БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, белорусы продемонстрировали политическое здравомыслие и народную мудрость во время пандемии.

"На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили", - заявил президент.

Он также заявил, что после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретится с врачами, которые все еще на посту.

По последним данным американского института Хопконса, в стране 62 424 заболевших, 398 человек скончалось.

Как известно, в Беларуси не вводились жесткие карантинные ограничения. Сам Лукашенко пообещал, что белорусы не будут умирать от коронавируса и советовал лечиться водкой, баней и работами на тракторе. Также он назвал пандемию хорошим уроком для "наркоманов и курцов". В итоге уже в апреле страна попала в число лидеров Европы по распространению COVID-19

 

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Теги: Беларусь, Лукашенко, Александр Лукашенко, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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БРОКЕР_666    02.07.2020, 14:07
Оценка:  0
БРОКЕР_666
шото мне это напоминает как СевКоры ЧМ по футболу выиграли согласно ихним новостям
Lyonya-Space    02.07.2020, 14:00
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Вот что трактор животворящий делает!
Vixerunt    02.07.2020, 13:54
Оценка:  +2
Vixerunt
глава (он же пахан) Туркменистана пошёл ещё дальше- он в начали эпидемии издал указ запрещающий этот вирус. Просто запретил его к х_ям и всё. Так что вы господа жить не умеете.
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