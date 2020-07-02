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Назарбаев излечился от коронавируса

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Пресс-служба экс-президента Казахстана сообщила о его выздоровлении спустя две недели после заражения.
Назарбаев выздоровел от COVID-19
Назарбаев выздоровел от COVID-19

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай, передает РИА Новости.

Укибай отметил, что несмотря на выздоровление, Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции и работать дистанционно.

"У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы (лидера нации - ред.) на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе", - написал Укибай на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, 18 июня Укибай сообщил, что 79-летний Назарбаев заболел коронавирусом.

Напомним, Назарбаев три года думал о сложении полномочий. Первый президент Казахстана ушел в отставку 19 марта 2019 года.

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Теги: Казахстан, Назарбаев, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Бокер    02.07.2020, 14:22
Оценка:  0
Бокер
Как же людей лечат? С простым диабетом+ коронавирусом пенсионеры умирают в больницах А такие же возрастные пациенты но + рак крови многолетний,выживают и выздоравливают?Количество денег в карманах пациентов лечит эффективнее?
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