Назарбаев излечился от коронавируса

Пресс-служба экс-президента Казахстана сообщила о его выздоровлении спустя две недели после заражения.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай, передает РИА Новости.

Укибай отметил, что несмотря на выздоровление, Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции и работать дистанционно.

"У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы (лидера нации - ред.) на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе", - написал Укибай на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, 18 июня Укибай сообщил, что 79-летний Назарбаев заболел коронавирусом.

Напомним, Назарбаев три года думал о сложении полномочий. Первый президент Казахстана ушел в отставку 19 марта 2019 года.

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