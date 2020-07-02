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Кремль назвал триумфом результаты референдума

Комментариев: 23
Ранее российский ЦИК объявил, что поправки в Конституцию страны поддержали почти 78% проголосовавших.
Путин проголосовал 1 июля
Путин проголосовал 1 июля
EPA/UPG

Власти России считают результаты голосования по поправкам в Конституцию триумфом. Итоги референдума прокомментировал пресс-секретарь гпрезидента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС в четверг, 2 июля.

“Однозначно [в Кремле] считают триумфом. По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину“, - сказал Песков.

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Также он рассказала, что Путину массово звонят с поздравлениями иностранные лидеры.

В частности, телефонные разговоры состоялись с премьер-министром Индии, президентами Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана.

Согласно данным ЦИК РФ, по итогам обработки 100% протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших. Против поправок выступили 21,27% проголосовавших. Общая явка составила 65%.

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Теги: Россия, Путин, Конституция, референдум, Кремль, Дмитрий Песков
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (23)
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ЗЕленомойский    02.07.2020, 15:32
Оценка:  0
ЗЕленомойский
Планується цю нашу воду подавати на підпримство ок.упа.нтів “Титан”, яке виробляє необхідне для військових літаків, танків, якими потім ВБИ.ВАТИМ.УТЬ УКРАЇНЦІВ!

Ця зелена жи.два робить все аби ЗАДОВІЛЬНИТИ АГРЕСОРА!
ЗЕленомойский    02.07.2020, 15:28
Оценка:  0
ЗЕленомойский
ЗЕЛЕНА ЖИ.ДВА ПОЧАЛА ПІДГОТОВКУ ДО ПОДАЧИ ВОДИ У КРИМ…
ЗЕленомойский    02.07.2020, 15:29
Оценка:  0
ЗЕленомойский
У Раді слуги зареєстрували закон, яким ВИЛУЧАЄТЬСЯ Північно – Кримський канал з переліку СТРАТЕГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ.

ТАКИМ ЧИНОМ БУДЕ ДОЗВОЛЕНА ЙОГО ПРИВАТИЗАЦІЯ…

Вода – стратегічний потенціал країни!
ЗЕленомойский    02.07.2020, 15:34
Оценка:  0
ЗЕленомойский
Планується цю нашу воду подавати на підпримство окупантів “Титан”, яке виробляє необхідне для військових літаків, танків, якими потім ВБИВАТИМУТЬ УКРАЇНЦІВ!

Ця зелена жи.два робить все аби ЗАДОВІЛЬНИТИ АГРЕСОРА!
ЗЕленомойский    02.07.2020, 15:18
Оценка:  0
ЗЕленомойский
Триумфальный лохотрон.-Триумф! -Сказал наперсточник,ободрав очередную старушку.ВЧЕРА В ПИТЕРЕ И В МОСКВЕ ВЫШЛИ ЛЮДИ ПРОТИВ БЕЗЗАКОНИЯ! НО ВОТ ДОВОЛЬНЫХ, КОТОРЫЕ БЫ РАДОВАЛИСЬ "ТРИУМФУ" НЕТ НА УЛИЦАХ РОССИИ! СОВПАДЕНИЕ?
ЗЕленомойский    02.07.2020, 15:16
Оценка:  +1
ЗЕленомойский
Голосовали не за Конституцию, а за Путина. Не за главный закон страны, а за царя. Получайте крепостное право, "ктоеслинеон"! И ложитесь с ним в гроб, когда умрёт, как рабы к гробницы фараонов. Тьфу!
ЗЕленомойский    02.07.2020, 15:15
Оценка:  +2
ЗЕленомойский
Птица говорун.не обладающая умом и сообразительностью,в очередной раз доказала свою тупость..Кого не спросишь,все голосовали против-единственный способ сказать этой воровской власти нет.А у них триумф...
ЗЕленомойский    02.07.2020, 15:15
Оценка:  +2
ЗЕленомойский
триумф фальсификаций и глумления над расеянами.имея деньги, власть и росгвардию можно делать любой триумфНадо доставать труды дедушки Ленина.Теперь только вооруженное восстание спасет народы России.Опять все по новому.
ЗЕленомойский    02.07.2020, 15:13
Оценка:  +1
ЗЕленомойский
Триумф Плешивого Карлика над бедным народом с самой богатой земли.
vedavg    02.07.2020, 15:00
Оценка:  +1
vedavg
А на фото - скорей всего двойник.
vedavg    02.07.2020, 14:58
Оценка:  +1
vedavg
Не триумф, а диагноз для этой страны.
PINKIPAU    02.07.2020, 14:26
Оценка:  +3
PINKIPAU
Никто на тот референдум не ходил. Ублюдок кремлевский нарисовал с потолка эти цифры.
Lyonya-Space    02.07.2020, 14:31
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Он не сам рисовал, это сделало окружение блюдолизов-угодников.
Он вы строил своё окружение, как сралин.
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