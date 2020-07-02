Кремль назвал триумфом результаты референдума
Власти России считают результаты голосования по поправкам в Конституцию триумфом. Итоги референдума прокомментировал пресс-секретарь гпрезидента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС в четверг, 2 июля.
“Однозначно [в Кремле] считают триумфом. По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину“, - сказал Песков.
Читай также: Украина в ООН осудила проведение российского референдума в Крыму и "ЛДНР"
Также он рассказала, что Путину массово звонят с поздравлениями иностранные лидеры.
В частности, телефонные разговоры состоялись с премьер-министром Индии, президентами Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана.
Согласно данным ЦИК РФ, по итогам обработки 100% протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших. Против поправок выступили 21,27% проголосовавших. Общая явка составила 65%.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Ця зелена жи.два робить все аби ЗАДОВІЛЬНИТИ АГРЕСОРА!
ТАКИМ ЧИНОМ БУДЕ ДОЗВОЛЕНА ЙОГО ПРИВАТИЗАЦІЯ…
Вода – стратегічний потенціал країни!
Ця зелена жи.два робить все аби ЗАДОВІЛЬНИТИ АГРЕСОРА!
Он вы строил своё окружение, как сралин.