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Кремль назвал триумфом результаты референдума

Комментариев: 6
Ранее российский ЦИК объявил, что поправки в Конституцию страны поддержали почти 78% проголосовавших.
Путин проголосовал 1 июля
Путин проголосовал 1 июля

Власти России считают результаты голосования по поправкам в Конституцию триумфом. Итоги референдума прокомментировал пресс-секретарь гпрезидента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС в четверг, 2 июля.

"Однозначно [в Кремле] считают триумфом. По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину", - сказал Песков.

Также он рассказала, что Путину массово звонят с поздравлениями иностранные лидеры.

В частности, телефонные разговоры состоялись с премьер-министром Индии, президентами Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана.

Согласно данным ЦИК РФ, по итогам обработки 100% протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших. Против поправок выступили 21,27% проголосовавших. Общая явка составила 65%.

 

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Теги: Россия, Путин, Конституция, референдум, Кремль, Дмитрий Песков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Колишній-східняк    02.07.2020, 14:18
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Отстой, а не триумф. Прям таки на почти 148 миллионов не нашлось ни одного, кто заменил бы старого поганца?
В0ЛАНД    02.07.2020, 14:11
Оценка:  -2
В0ЛАНД
А ведь это действительно так.78%-очень серъёзная цифра.Можно конечно гундосить что"вы всё врёте"...Но без доказательств подобные разговоры несостоятельны.Неважно кто и что знает.Важно лишь то,что можно доказать.
Lyonya-Space    02.07.2020, 14:08
Оценка:  +1
Lyonya-Space
"Также он рассказала [Пескова], что Путину массово звонят с поздравлениями иностранные лидеры. В частности, телефонные разговоры состоялись с премьер-министром Индии, президентами Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана"
Короче говоря, вся G7 о звонилась!
Колишній-східняк    02.07.2020, 14:23
Оценка:  0
Колишній-східняк
А Папуа Новая Гвинея?
БРОКЕР_666    02.07.2020, 14:06
Оценка:  0
БРОКЕР_666
феодализм пришёл на каганат
Lyonya-Space    02.07.2020, 14:02
Оценка:  0
Lyonya-Space
Триумфом будет то время, когда его по красной площади поволокут, как Муаммара Каддафи в своё время.
Vixerunt    02.07.2020, 13:52
Оценка:  +1
Vixerunt
страна Средневековья;
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