Кремль назвал триумфом результаты референдума

Ранее российский ЦИК объявил, что поправки в Конституцию страны поддержали почти 78% проголосовавших.

Власти России считают результаты голосования по поправкам в Конституцию триумфом. Итоги референдума прокомментировал пресс-секретарь гпрезидента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС в четверг, 2 июля.

"Однозначно [в Кремле] считают триумфом. По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину", - сказал Песков.

Также он рассказала, что Путину массово звонят с поздравлениями иностранные лидеры.

В частности, телефонные разговоры состоялись с премьер-министром Индии, президентами Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана.

Согласно данным ЦИК РФ, по итогам обработки 100% протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших. Против поправок выступили 21,27% проголосовавших. Общая явка составила 65%.

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