Эмигрант умер от передозировки кофеином

Уровень кофеина в крови погибшего превышает смертельный порог в 3,5 раза. Коронер считает смерть непреднамеренной.

Польский эмигрант, проживающий в английском городе Питерборо умер от передозировки кофеином. Об этом сообщает 9NEWS.

Сварщика из Польши 36-летнего Лукаша Санделевски обнаружили мертвым соседи. Когда мужчина несколько дней не связывался с семьей, мать погибшего попросила соседей проверить все ли в порядке.

Тело поляка обнаружили среди пустых бутылок из-под разнообразных напитков, в том числе энергетиков и алкоголя.

Оказалось, что в крови погибшего содержится 282 микрограмма кофеина на один миллилитр крови. Коронер Шон Хорстед отметил, что смертельным считается количество более 80 микрограммов на миллилитр.

В крови также обнаружена высокое содержание алкоголя, но специалист отметил, что это незначительная интоксикация.

Что именно и в каком количестве выпил Санделевски перед смертью неизвестно. Коронер считает, что мужчина не пытался совершить суицид, и его смерть была непреднамеренной.

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