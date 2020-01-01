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В армии Колумбии расследуют 118 случаев насилия над несовершеннолетними

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Командование подчеркивает, что старается не допускать подобных инцидентов со стороны военных.
Оппозиция утверждает, что насилие над детьми и подростками характерно для колумбийских солдат
Оппозиция утверждает, что насилие над детьми и подростками характерно для колумбийских солдат
tehnowar.ru
 
Командованию колумбийской армии известно о 118 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними с 2016 года.  Об этом заявил генерал Эдуардо Запатейро на онлайн-брифинге.
 
 
По его словам, в 45 случаях подозреваемые отстранены от военной службы, остальные случаи также расследуются. 
 
"Ни одного колумбийского солдата не тренируют нарушать права детей и подростков... Я не допущу поведения, нарушающего этические принципы, моральные ценности и хорошие обычаи", - заявил генерал.
 
Колумбийское издание El Tiempo отмечает, что выступление Запатейро связано с недавним инцидентом, когда трое колумбийских солдат похитили и изнасиловали 12-летнюю девочку из индейского племени. Они признали свою вину и ожидают приговора суда. 
 
Напомним, ранее в Колумбии повстанцы напали на военных, погибли 12 человек. Президент Колумбии отдал приказ армии активизировать действий против повстанцев. 

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Теги: Колумбия, армия, военные, изнасилование, изнасилование детей, изнасилование малолетних, военнослужащие
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Источник: korrespondent.net

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