В армии Колумбии расследуют 118 случаев насилия над несовершеннолетними

Командование подчеркивает, что старается не допускать подобных инцидентов со стороны военных.

Оппозиция утверждает, что насилие над детьми и подростками характерно для колумбийских солдат tehnowar.ru

Командованию колумбийской армии известно о 118 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними с 2016 года. Об этом заявил генерал Эдуардо Запатейро на онлайн-брифинге.

По его словам, в 45 случаях подозреваемые отстранены от военной службы, остальные случаи также расследуются.

"Ни одного колумбийского солдата не тренируют нарушать права детей и подростков... Я не допущу поведения, нарушающего этические принципы, моральные ценности и хорошие обычаи", - заявил генерал.

Колумбийское издание El Tiempo отмечает, что выступление Запатейро связано с недавним инцидентом, когда трое колумбийских солдат похитили и изнасиловали 12-летнюю девочку из индейского племени. Они признали свою вину и ожидают приговора суда.

Напомним, ранее в Колумбии повстанцы напали на военных , погибли 12 человек. Президент Колумбии отдал приказ армии активизировать действий против повстанцев.

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