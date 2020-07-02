Отец Джонсона нарушил распоряжение правительств Британии и Греции

Вопреки указаниям своего сына, премьер-министра Великобритании, Стэнли Джонсон покинул страну и нарушил правила греческого правительства, прилетев через третью страну.

Стенли Джонсон прилетел в Грецию чтобы наведаться на свою виллу greece.greekreporter.com

Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона нарушил указания британского и греческого правительств, прилетев в Грецию через Болгарию. Об этом в четверг, 2 июля, сообщает Greek Reporter.

Отмечается, что Стэнли Джонсон прилетел в Грецию, несмотря на указания Министерства иностранных дел, которое заявило, что британцы не должны выезжать за границу без необходимости.

Джонсон прибыл в Грецию через третью страну, показав, что можно обойти правила, разработанные греческим правительством для предотвращения распространения коронавируса. Он совершил перелет через столицу Болгарии Софию, потому что правительство Греции запретило прямые рейсы из Великобритании в середине июля.

79-летний отец британского премьера прибыл в Афины, чтобы наведаться на свою виллу в Пелионе в центральной Греции. Он похвастался своим путешествием в нескольких постах в Instagram.

"Я нахожусь в Пелионе по важным делам, пытаясь принять меры по коронавирусу, учитывая предстоящий сезон сдачи в аренду. Мне нужно установить меры дистанцирование на объекте, так как здесь они относятся к этому очень серьезно", - цитирует Стэнли Джонсона британская газета Daily Mail.

Он также рассказал, как общался по поводу своего прибытия с греческими чиновниками.

"Греки пытаются остановить массовое прибытия из Великобритании, но они были очень рады, что я приехал. Все они хотели знать, откуда я и что я делаю. Потом мне измерили температуру и я дважды сдал тест", - добавил он.

Вилла Джонсона с четырьмя спальнями в Пелионе имеет бассейн и террасы с видом на горы и море. Пляж расположен всего в пяти минутах ходьбы через оливковую рощу.

Напомним, в марте Стэнли Джонсон заявил, что будет игнорировать рекомендации правительства, которое возглавляет его сын и не собирвется отказываться от походов в паб.

Вскоре у Бориса Джонсона диагностировали коронавирус, а из-за ухудшения состояния его перевели в реанимацию. Позже Джонсон заявил, что после перенесенного COVID-19 у него резко ухудшилось зрение.

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