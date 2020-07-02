Российский A320 направлялся в Москву, а эмиратовский Boeing летел в Дубаи. Опубликованы записи переговоров пилотов и диспетчеров.

Над Ростовом едва не столкнулись два самолета

Появились записи переговоров воздушных лайнеров, едва не столкнувшихся 10 июня над Ростовом-на-Дону из-за того, что диспетчер не заметил опасного сближения. Об этом сегодня сообщило онлайн-издание «Лента».



10 июня Airbus А-320 авиакомпании S7 летел из Ростова-на-Дону в Москву, а Boeing-777 авиакомпании Emirates направлялся из Осло в Дубай. В Ростове-на-Дону «Боингу» нужно было

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дозаправиться.

Главный диспетчер по каким-то причинам не заметил, что эти воздушные лайнеры начали приближаться друг к другу на опасное расстояние. Тревогу поднял второй диспетчер, наблюдавший за другим сектором.

Нужно отметить, что пилоты авиакомпании Emirates приняли встревоженные предупреждения российских диспетчеров за фоновые переговоры.

Благодаря современным технологиям пилоты все-таки сумели вовремя отвернуть в сторону. Теперь специальная комиссия проведет проверку этого воздушного инцидента. К работе привлекут

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нескольких экспертов.

Ранее стало известно, что пилот самолета Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины, который потерпел крушение в Тегеране, не сообщал об ошибке. Об этом журналистам рассказали иранские авиационные чиновники.