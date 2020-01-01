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Суд Лондона стал на сторону Гуайдо в споре о золоте на $1,2 млрд

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Адвокаты правительства Венесуэлы заявили о намерении оспорить это решение суда в вышестоящей инстанции.
Многие страны уже признали Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Многие страны уже признали Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Высокий суд Лондона признал главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом этой страны и лишил правительство действующего главы государства Николаса Мадуро доступа к венесуэльскому золоту, хранящемуся в Банке Англии. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 2 июля.

Указано, что суд принял такое решение сегодня в рамках рассмотрения иска, поданного Центральным банком Венесуэлы с целью вернуть хранящиеся в британской столице золотые слитки стоимостью $1,2 млрд.

"Какими бы ни были основания для этого признания, правительство Ее Величества безоговорочно признает Гуайдо в качестве президента Венесуэлы", – заявил судья Найджел Тир.

Он также добавил, что Лондон "более не признает Мадуро в качестве президента Венесуэлы".

 "Нет основания для того, чтобы признавать Гуайдо президентом де-юре, а Мадуро президентом де-факто", – постановил судья.

Указано, что адвокаты, представляющие в разбирательстве правительство Венесуэлы, заявили о намерении оспорить это решение в вышестоящей инстанции.

В январе 2019 года стало известно, что Банк Англии отказал правительству Николаса Мадуро в возвращении золотых слитков на сумму $1,2 млрд. В Великобритании хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом в 31 тонну.

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Теги: президент, суд, Лондон, золото, Венесуэла, Англия, Великобритания, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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