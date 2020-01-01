Суд Лондона стал на сторону Гуайдо в споре о золоте на $1,2 млрд

Адвокаты правительства Венесуэлы заявили о намерении оспорить это решение суда в вышестоящей инстанции.

Высокий суд Лондона признал главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом этой страны и лишил правительство действующего главы государства Николаса Мадуро доступа к венесуэльскому золоту, хранящемуся в Банке Англии. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 2 июля.

Указано, что суд принял такое решение сегодня в рамках рассмотрения иска, поданного Центральным банком Венесуэлы с целью вернуть хранящиеся в британской столице золотые слитки стоимостью $1,2 млрд.

"Какими бы ни были основания для этого признания, правительство Ее Величества безоговорочно признает Гуайдо в качестве президента Венесуэлы", – заявил судья Найджел Тир.

Он также добавил, что Лондон "более не признает Мадуро в качестве президента Венесуэлы".

"Нет основания для того, чтобы признавать Гуайдо президентом де-юре, а Мадуро президентом де-факто", – постановил судья.

Указано, что адвокаты, представляющие в разбирательстве правительство Венесуэлы, заявили о намерении оспорить это решение в вышестоящей инстанции.

В январе 2019 года стало известно, что Банк Англии отказал правительству Николаса Мадуро в возвращении золотых слитков на сумму $1,2 млрд. В Великобритании хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом в 31 тонну.

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