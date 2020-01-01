Педро Альмодовар перенес COVID-19 и написал сценарий к новому фильму

Знаменитый режиссер заразился коронавирусом, который он, по его словам, перенес как обычный грипп. На карантине Альмодовар времени не терял – написал сценарий к фильму с Пенелопой Крус.

Испанский режиссер и сценарист Педро Альмодовар заразился коронавирусом, а во время изоляции написал сценарий к новому фильму с Пенелопой Крус в главной роли, сообщает Efe.

"Я пережил его, как еще один грипп", - прокомментировал свою болезнь знаменитость.

70-летний Альмодовар рассказал, что во время карантина он начал писать сценарий фильма Параллельные матери. Сценарий был готов через три месяца. К съемкам режиссер планирует приступить уже осенью.

В ленте повествуется о двух женщинах, которые родили детей в один день и начинают жить параллельные жизни.

Педро Альмодовар двухкратный обладатель премии Оскар. Награды он получил за картину Все о моей матери в номинации Лучший фильм на иностранном языке и за ленту Поговори с ней, как Лучший оригинальный сценарий.

Как сообщалось ранее, Киану Ривз высказался о сценарии новой Матрицы.

Также Korrespondent.net писал, что робот с искусственным интеллектом получил главную роль в фильме.

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