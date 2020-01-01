Педро Альмодовар перенес COVID-19 и написал сценарий к новому фильму
Испанский режиссер и сценарист Педро Альмодовар заразился коронавирусом, а во время изоляции написал сценарий к новому фильму с Пенелопой Крус в главной роли, сообщает Efe.
"Я пережил его, как еще один грипп", - прокомментировал свою болезнь знаменитость.
70-летний Альмодовар рассказал, что во время карантина он начал писать сценарий фильма Параллельные матери. Сценарий был готов через три месяца. К съемкам режиссер планирует приступить уже осенью.
В ленте повествуется о двух женщинах, которые родили детей в один день и начинают жить параллельные жизни.
Педро Альмодовар двухкратный обладатель премии Оскар. Награды он получил за картину Все о моей матери в номинации Лучший фильм на иностранном языке и за ленту Поговори с ней, как Лучший оригинальный сценарий.
Как сообщалось ранее, Киану Ривз высказался о сценарии новой Матрицы.
Также Korrespondent.net писал, что робот с искусственным интеллектом получил главную роль в фильме.
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