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Конгресс США поддержал санкции против Китая за Гонконг

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Законопроект предусматривает ограничительные меры в отношении банков, которые обслуживают китайских официальных лиц.
Конгрессмены приняли законопроект о санкциях единогласно
Конгрессмены приняли законопроект о санкциях единогласно
life.ru
 
Палата представителей Конгресса США 1 июля приняла законопроект о санкциях против китайских компаний и граждан в связи с ограничением автономии Гонконга. Об этом в четверг, 2 июля, сообщило информагентство Bloomberg.
 
 
Законопроект предусматривает ограничительные меры в отношении банков, которые обслуживают китайских официальных лиц, участвовавших в принятии закона о национальной безопасности Гонконга. 
 
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. 
 
Предусматривается, что центральные власти КНР создадут в городе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.
 
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам, что принятый Китаем закон является нарушением принципа "одна страна - две системы". 
 
Напомним, ранее министерство торговли США объявило о введении санкций против 33 китайских компаний и правительственных организаций. Новые "черные списки" были опубликованы на сайте ведомства 22 мая.

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Теги: США, Китай, конгресс, санкции, Гонконг
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Источник: korrespondent.net

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