Конгресс США поддержал санкции против Китая за Гонконг

Законопроект предусматривает ограничительные меры в отношении банков, которые обслуживают китайских официальных лиц.

Палата представителей Конгресса США 1 июля приняла законопроект о санкциях против китайских компаний и граждан в связи с ограничением автономии Гонконга. Об этом в четверг, 2 июля, сообщило информагентство Bloomberg.

Законопроект предусматривает ограничительные меры в отношении банков, которые обслуживают китайских официальных лиц, участвовавших в принятии закона о национальной безопасности Гонконга.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Предусматривается, что центральные власти КНР создадут в городе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам, что принятый Китаем закон является нарушением принципа "одна страна - две системы".

Напомним, ранее министерство торговли США объявило о введении санкций против 33 китайских компаний и правительственных организаций. Новые "черные списки" были опубликованы на сайте ведомства 22 мая.

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