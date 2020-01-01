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Число погибших при оползне в Мьянме превысило 160 человек. Фото: 18+

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Опасные работы в районе добычи нефрита велись, несмотря на предупреждение властей о проливных дождях.
Число жертв оползня в Мьянме стремительно растет
Число жертв оползня в Мьянме стремительно растет

В Мьянме количество жертв схода оползня в районе добычи нефрита в штате Качин возросло до 162 человек. Об этом в четверг, 2 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Департамента пожарной охраны Мьянмы.

Также указано, что число пострадавших увеличилось до 54 человек, все они были доставлены в больницы.

Cмотрите фотогалерею: Число погибших при оползне в Мьянме превысило 160 человек. Фото: 18+

Инцидент произошел сегодня около 08:00 по местному времени (04:30 по Киеву). Изначально сообщалось о 113  погибших.

Как сообщил позже представитель спасательных служб, горная порода сошла со скалы высотой более 300 метров. Оползень был вызван затяжными сезонными дождями. По данным правоохранительных органов, работы велись, несмотря на предупреждение властей о проливных дождях.

Напомним, на Прикарпатье в Яремче оползень начался под ногами женщины с детьми.

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Теги: фото, Мьянма, жертвы, оползень, погибли, стихийное бедствие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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