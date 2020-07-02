Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экоактивисты разбросали листовки возле Мерекль

Комментариев: 1
В бундестаге активисты разбрасывали листовки и выкрикивали лозунги в нескольких метрах от канцлера Ангелы Меркель.

Активисты из экологического движения Extinction Rebellion и молодежного движения Jugendrat устроили в четверг акцию протеста в бундестаге. Видео опубликовано в Facebook.

Листовки разбрасывали и выкрикивали лозунги в нескольких метрах от канцлера Ангелы Меркель.

Акция была приурочена к предстоящему в пятницу голосованию по Закону о прекращении использования ископаемого угля, который предусматривает выход Германии из угольной энергетики к 2038 году.

Активисты считают это слишком поздней датой, часть призывает закрыть ТЭС на угле уже к 2025 году.

Ранее сообщалось, что в Париже активисты борьбы за экологию в нижнем белье приковали себя цепью к металлической ограде перед зданием Министерства экономики Франции.

Также сообщалось, что экоактивисты в знак протеста вскопали газон в Кембридже. Они считают, что учебное заведение причастно к "климатическому и экологическому кризису".

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: экология, видео, Берлин, Меркель, активисты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Колишній-східняк    02.07.2020, 18:51
Оценка:  0
Колишній-східняк
Мерекль - это плюс!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь