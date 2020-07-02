Экоактивисты разбросали листовки возле Мерекль

В бундестаге активисты разбрасывали листовки и выкрикивали лозунги в нескольких метрах от канцлера Ангелы Меркель.

Активисты из экологического движения Extinction Rebellion и молодежного движения Jugendrat устроили в четверг акцию протеста в бундестаге. Видео опубликовано в Facebook.

Листовки разбрасывали и выкрикивали лозунги в нескольких метрах от канцлера Ангелы Меркель.

Акция была приурочена к предстоящему в пятницу голосованию по Закону о прекращении использования ископаемого угля, который предусматривает выход Германии из угольной энергетики к 2038 году.

Активисты считают это слишком поздней датой, часть призывает закрыть ТЭС на угле уже к 2025 году.

Ранее сообщалось, что в Париже активисты борьбы за экологию в нижнем белье приковали себя цепью к металлической ограде перед зданием Министерства экономики Франции.

Также сообщалось, что экоактивисты в знак протеста вскопали газон в Кембридже. Они считают, что учебное заведение причастно к "климатическому и экологическому кризису".

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