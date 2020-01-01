В Амазонии зафиксировали рекордные пожары

Специалисты опасаются, что в этом году масштабы лесных пожаров в Бразилии превысят прошлогодние.

В бразильской Амазонии зафиксированы рекордное за 13 лет число лесных пожаров, сообщает BBC News в четверг, 2 июля.

По данным Национального института космических исследований, в июне - самом начале сухого сезона - было зафиксировано около 2,3 тысячи возгораний. Это на 20% больше, чем в 2019 году: тогда пожаров было 1880.

Отмечается, что ситуацию усугубляет пандемия коронавируса. Бразильцы вынуждены больше находиться в изоляции дома, из-за чего заметно снижается контроль за лесной территорией. В результате вероятно серьезное увеличение числа поджогов для очищения территорий под сельское хозяйство. При этом пожары наносят ущерб не только окружающей среде, но и простым жителям страны: в частности, дым может сильнее ослабить легкие человека, заразившегося коронавирусом.

Исследователи опасаются, что при таком начале к концу сухого сезона ситуация может оказаться хуже, чем в прошлом году.

Напомним, из-за бездействия местных властей в борьбе с лесными пожарами в Амазонии в прошлом году ЕС отложил подписание торгового соглашения с Бразилией.

На саммите во Франции лидеры G7 договорились учредить фонд в размере 20 млн долларов для борьбы с пожарами в тропических лесах Амазонии. Однако Бразилия отказалась от помощи.

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