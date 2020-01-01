Претенденту в президенты Беларуси предъявили обвинения по трем статьям

В Минском городском суде рассматривается апелляция защиты Виктора Бабарико на законность его задержания.

В Беларуси претендента на пост президента Виктора Бабарико обвинили по трем статьям Уголовного кодекса страны. Это отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и за дачу взятки, сообщает Интерфакс в четверг, 2 июля.

Указано, что сегодня в Минском городском суде рассматривается апелляция защиты Бабарико на законность его задержания.

В соответствии с объявлением, сын претендента и руководитель его избирательного штаба – Эдуард Бабарико обвиняется по статье УК Белараси об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Ранее на этой неделе суд Центрального района Минска рассмотрел и отклонил жалобу Бабарико на заключение под стражу. Защита сообщала о намерении обжаловать это решение в Минском городском суде.

Напомним, 18 июня потенциальный кандидат в президенты и экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико перестал выходить на связь после того, как утром повез сдавать подписные листы в избирательную комиссию. Позже стало известно, что его и сына задержали для допроса по делу о противоправной деятельности в рамках "дела Белгазпромбанка". Оба находятся в СИЗО КГБ.

В тот же день в Минске начались акции протеста против действующего президента Александра Лукашенко и в поддержку задержанных.

Через несколько дней суд арестовал Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

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