Дискриминация по знаку зодиака: клиника закрыла вход для Скорпионов

Представителей этого знака в клинике эстетической косметологии посчитали “слишком буйными”.

Московская косметологическая клиника Тесла запретила вход Скорпионам до 12 июля из-за ретроградного Меркурия в Раке. В этот период, по мнению руководителей клиники, Скорпионы становятся особо агрессивными. Об этом, в четверг, 2 июля, сообщает Readovka.

“Были пару раз прецеденты, бушевали. Узнали гороскоп, вот. Все! Мы же не скорая помощь, чтобы не отказывать по астрологическим убеждениям”, - прокомментировал ограничения персонал клиники с медицинской лицензией.

Также, в клинике подверглись дискриминации по астрологическому признаку и представители знаков Козерога, Девы и Тельца. Но им клиника все же готова оказать услуги, но только с доплатой в 20 тысяч рублей на “коньяк персоналу и валерьянку клиентам”. Это также объясняется их поведением в период ретроградного Меркурия в Раке.

В то же время, в клинике обещают, после того, как ретроградный Меркурий выйдет из Рака, обслужить Скорпионов, Козерогов, Дев и Тельцов без проблем.

Ранее в Москве начал работать интернет-магазин, в котором жители столицы и Подмосковья могут приобрести гробы для животных, в частности, для котов.

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